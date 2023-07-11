Без ПДЧ. Україну приймуть в НАТО за прискореною процедурою, - Столтенберг

"Перше - це багаторічна програма допомога України, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. Далі - Рада НАТО-Україна, де ми будемо зустрічатися, як рівні", - заявив він.

За словами Столтенберга, завтра буде зустріч країн НАТО за участі Володимира Зеленського.

"Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО. Для України це складатиметься з одного кроку, а не з двох. Ми, коли дійдемо згоди серед членів НАТО, видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО", - підкреслив він.

Генсек НАТО зазначив, що те, що сьогодні узгодили союзники - це позитивний спільний меседж щодо підтримки України та щодо шляху до членства в НАТО.

"Це передбачає практичну допомогу для забезпечення повної взаємодії між НАТО та Україною", - зазначив він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Також повідомлялось, що Зеленський намагається змусити країни-члени НАТО переписати підсумкове комюніке саміту Альянсу у Вільнюсі.

Крім цього, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вступить у НАТО на наступному саміті альянсу.

Детальніше що таке ПДЧ та як його скасування вплине на членство України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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