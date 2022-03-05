UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

PayPal прекратил работу в России

Автор: Юлия Бойко

Из-за войны России против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории. Таким образом, компания PayPal Holdings Inc присоединилась к другим крупным финансовым и технологическим гигантам, которые ушли с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", - заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

По его словам, компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине. При этом PayPal гарантирует, что российские клиенты смогут снять свои средства в течение ограниченного периода времени.

Кроме того, сообщается, что с начала российского вторжения PayPal помог собрать более 150 млн для благотворительных организаций, которые поддерживают Украину.

Напомним, подробнее о том, какие компании уходят с российского рынка, читайте в материале "Мировые бренды уходят из России. Путин обрек страну на бизнес-изоляцию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
PayPalВойна России против Украины