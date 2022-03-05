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PayPal припинив роботу в Росії

Автор: Юлія Бойко

Через війну Росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території. Таким чином, компанія PayPal Holdings Inc приєдналася до інших великих фінансових і технологічних гігантів, які пішли з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нинішніх обставинах ми припиняємо роботу PayPal в Росії", - заявив президент і головний виконавчий директор PayPal Ден Шульман.

За його словами, компанія підтримує міжнародне співтовариство в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні. При цьому PayPal гарантує, що російські клієнти зможуть зняти свої кошти протягом обмеженого періоду часу.

Крім того, повідомляється, що з початку російського вторгнення PayPal допоміг зібрати понад 150 млн для благодійних організацій, які підтримують Україну.

Нагадаємо, докладніше про те, які компанії йдуть з російського ринку, читайте в матеріалі "Світові бренди йдуть з Росії. Путін прирік країну на бізнес-ізоляцію".

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PayPalВійна Росії проти України