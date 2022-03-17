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PayPal полноценно заработал в Украине

Фото: PayPal заработал в Украине без ограничений (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal разрешила работу всех функций на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter компании.

В PayPal отреагировали на военное вторжение РФ и просьбу Кабинета министров и расширили перечень услуг по передаче и получению платежей P2P. Теперь украинские клиенты системы могут делать переводы родным и близким.

"Мы также временно отказываемся от своих комиссий для клиентов, которые отправляют средства на украинские счета PayPal либо получают средства на украинские счета PayPal. Украинские клиенты, уехавшие в другие страны в поисках убежища, смогут получить доступ к этим услугам, создав украинский кошелек PayPal", – заявили в компании.

Заявленные льготы предварительно будут действовать до 30 июня. Ранее PayPal решила заблокировать электронные кошельки граждан РФ.

К слову, Нацбанк предупредил о мошеннических письмах якобы от своего имени.

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