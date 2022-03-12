PayPal заблокирует электронные кошельки россиян

Платежная система PayPal прекратила деятельность на территории России 5 марта. Уже 18 марта - компания заблокирует все электронные кошельки россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года", - говорится в рассылке компании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на территории России.

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