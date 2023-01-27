"Павуки в банці". Експерт назвав дві ймовірні причини конфлікту між Гіркіним та Пригожиним

"Все це виглядає дуже цікаво, це як "павуки в банці". Гіркін не стільки критикує Путіна, як займається тим, що критикує Міноборони РФ. Але найцікавіше те, що Пригожин також цим займався, критикуючи того ж Сергія Шойгу. Здається, що вони (Гіркін та Пригожин - ред.) повинні були якось співпрацювати, але ні", - каже Коваленко.

Експерт зазначив, що Гіркін почав критикувати Пригожина, "що логічно з огляду того, що відбувається в Росії".

"Якщо ж ми кажемо про напрямок критики Міноборони РФ, то цим напрямком керує виключно ФСБ, а Пригожин зі своєю ПВК "Вагнера" їй підпорядковується", - пояснює Коваленко.

При цьому, за словами експерта, Гіркін також є людиною ФСБ, хоч його часто пов'язують з Міноборони та ГРУ.

"Але насправді він є саме луб'янківським агентом і використовується для цього. І ось дуже цікаво, що саме відбувається на тлі цих баталій, тут є декілька варіантів", - вважає Коваленко, а саме:

це інформаційна гра . А саме Гіркіна та Пригожина роблять більш медійними персонажами, на тлі того, що "зірка Пригожина" заходить, бо той себе повністю нівелював у боях за Соледар.

А саме на тлі того, що "зірка Пригожина" заходить, бо той себе повністю нівелював у боях за Соледар. інша версія - внутрішньо у ФСБ зараз немає злагодженості, бо багато хто каже про конфронтацію між Міноборони РФ та Луб'янкою. В останньої також "не все гаразд", там є свої групи впливу та філіали, між якими не виключаються баталії на тлі того, як у росіян все йде "за планом" у війні проти України.

Тож, як пояснює експерт, сутичка може бути між цими групами впливу. Оскільки керують, що Гіркіним, що Пригожиним різні персонажі, як і вони самі. Тож це демонстрація цієї внутрішньої конфронтації у силових структурах Росії, яка вийшла вже в медійний простір.

"Пригожина після Соледара критикують по всій Росії і він втратив довіру Путіна. Тож йому треба якось відновлювати інформаційно свій статус. А тут ще й Гіркін на нього стрибає. Отже, або вони намагаються інформаційно створити тандем, або це прояв внутрішньої конфронтації і продовження знищення лінії Пригожина як медійного персонажа", - підсумував Коваленко.

Конфлікт між Гіркіним та Пригожиним

Після того, як окупантам вже ж вдалося захопити Соледар, а в операції брали участь безпосередньо найманці "Вагнера", Гіркін розкритикував Пригожина та побажав йому знайти ефективніше застосування своїх зеків після "бездарного взяття міста", оскільки там Пригожин поклав чимало "вояк"

На що Пригожин запропонував терористу Гіркіну приєднатися до ПВК, прибути на тимчасово окуповану Росією територію Луганської області та "показати на ділі свій бойовий досвід".

Відповідь не змусила на себе довго чекати. За словами Гіркіна, конкретних пропозицій особисто від Пригожина не отримав, та й взагалі терорист заявив, що не бачить в цьому сенсу.

ISW висунуло свою версію конфлікту

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин і Гіркін (обидва критики ведення війни російським диктатором Володимиром Путіним) ймовірно, змагаються за вплив і покровительство серед російських військових політиків, які розчаровані ходом війни проти України. Однак, аналітики не виключають й того, що критика Пригожина проти Гіркіна може піти на користь Путіну.

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