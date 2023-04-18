Паводок в Україні. Рятувальники розповіли про ситуацію на ранок

Рівень води у річках

Як інформують рятувальники, посилаючись на лані Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг.

Мова йде про території Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - інформують ДСНС.

Підтоплення

Зокрема, залишаються підтоплені 1 564 дворогосподарств (Чернігівська - 474, Кіровоградська - 323, Дніпропетровська - 269, Київська - 210, Черкаська - 181 та Полтавська - 107) та 330 будинків (Дніпропетровська - 170, Кіровоградська - 87, Черкаська - 42, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2).

Таким чином, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тисяч 138 га сільськогосподарських угідь.

Також порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1.

При цьому за минулу добу підрозділами ДСНС: відкачано 2 тисячі 995 м куб. води. (з початку робіт - 15 тисяч 184), перевезено 228 осіб (з початку робіт - 1 799).

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Нагадаємо, що в другій половині квітня відбудеться максимальний приплив води у Дніпрі, у результаті чого посиляться підтоплення територій Київської області.

Раніше ми писали, що у Дніпрі ще не критичний рівень води, проте пік водопілля ще попереду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.