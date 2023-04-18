Паводок в Украине. Спасатели рассказали о ситуации на утро

Уровень воды в реках

Как информируют спасатели, ссылаясь на поля Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг.

Речь идет о территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны", - информируют ГСЧС.

Подтопления

В частности, остаются подтоплены 1 564 домохозяйств (Черниговская - 474, Кировоградская - 323, Днепропетровская - 269, Киевская - 210, Черкасская - 181 и Полтавская - 107) и 330 домов (Днепропетровская - 170, Черкасская - 8 29 и Полтавская - 2).

Таким образом, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 9138 га сельскохозяйственных угодий.

Также нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская - 29 и Киевская - 1.

При этом за прошедшие сутки подразделениями ГСЧС откачано 2 тысячи 995 м куб. воды. (с начала работ - 15 тысяч 184), перевезено 228 человек (с начала работ - 1 799).

Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Напомним, что во второй половине апреля произойдет максимальный приток воды в Днепре, в результате чего усилится подтопление территорий Киевской области.

Ранее мы писали, что в Днепре еще не критический уровень воды, однако пик половодья еще впереди.

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