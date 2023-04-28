UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Паводок у Києві. Після трьох днів підйому рівень води пішов на спад

Фото: після трьох днів підйому рівень води у Дніпрі у Києві пішов на спад 28 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на ранок п'ятниці, 28 квітня, рівень води в річці Дніпро, в Києві біля мосту "Метро" складає 9 290 см. Це аж 19 см менше, ніж минулої доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

У відомстві зазначають, що рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

"Тобто, після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад. На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень", - йдеться в повідомленні.

Водночас все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Як повідомлялось, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня в Києві.

Нагадаємо, паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ