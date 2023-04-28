Паводок в Киеве. После трех дней подъема уровень воды пошел на убыль

В ведомстве отмечают, что уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

"То есть, после трех дней подъема уровня половодья, вода пошла на убыль. На данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления", - говорится в сообщении.

В то же время все еще продолжается подтопление поймы слоем около более 20 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - начале мая в Киеве.

Напомним, наводнение в Украине подтопило дома и угодья в 9 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.