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Паводок в Киеве. После трех дней подъема уровень воды пошел на убыль

Фото: после трех дней подъема уровень воды в Днепре в Киеве пошел на убыль 28 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на утро пятницы, 28 апреля, уровень воды в реке Днепр, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 290 см. Это аж 19 см меньше, чем за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

В ведомстве отмечают, что уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

"То есть, после трех дней подъема уровня половодья, вода пошла на убыль. На данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления", - говорится в сообщении.

В то же время все еще продолжается подтопление поймы слоем около более 20 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - начале мая в Киеве.

Напомним, наводнение в Украине подтопило дома и угодья в 9 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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Киев