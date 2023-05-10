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Паводок у Києві: за два дні рівень води впав на 30 см, але небезпека залишається

Фото: рівень води в Києві різко знизився, але загроза підтоплень залишається (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За останні 2 дні рівень води в межах Києва впав на 30 см. Водночас рівень небезпеки підтоплень залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

В цю зону входять:

  • острови у парку "Муромець";
  • "Гідропарк";
  • Труханів острів;
  • Галерна затока;
  • Корчувате;
  • приватні ділянки в районі Осокорків.

А ось промислові об’єкти і житлові масиви міста, за його словами, вже перебувають поза загрозою підтоплення.

Як повідомлялось, сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.

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Київ