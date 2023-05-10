Паводок у Києві: за два дні рівень води впав на 30 см, але небезпека залишається

"На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

В цю зону входять:

острови у парку "Муромець";

"Гідропарк";

Труханів острів;

Галерна затока;

Корчувате;

приватні ділянки в районі Осокорків.

А ось промислові об’єкти і житлові масиви міста, за його словами, вже перебувають поза загрозою підтоплення.

Як повідомлялось, сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.