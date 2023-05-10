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Паводок в Киеве: за два дня уровень воды упал на 30 см, но опасность остается

Фото: уровень воды в Киеве резко пошел на убыль, но угроза подтоплений остается (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За последние 2 дня уровень воды в пределах Киева упал на 30 см. В то же время уровень опасности подтоплений остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"На данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 15-20 см", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

В эту зону входят:

  • острова в парке "Муромец";
  • "Гидропарк";
  • Труханов остров;
  • Галерный залив;
  • Корчеватое;
  • частные участки в районе Осокорков.

А вот промышленные объекты и жилые массивы города, по его словам, уже находятся вне угрозы подтопления.

Как сообщалось, сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее всего - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.

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Киев