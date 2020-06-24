Паводок в Черновцах: уровень воды в реке превысил 6 метров

В Черновцах начался сильный паводок в связи с тем, что уровень воды в реке Прут превысил 6 метров. В области уже затопило несколько сел.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По данным главы ОГА, в 13:30 уровень воды в реке составил 6,02 метра, а через полчаса уже 6,11 метров.

Кроме того, в селе Тарасовцы Новоселицкого района уровень воды достигал 7,5 метров в 12:00, а в селе Дубовцы в 13:00 Прут поднялся аж до 8,7 метров.

Ранее ожидалось максимальное прохождение воды в реке Прут с уровнем 6 метров.

Сообщается, что в селах Стрелецкий Кут и Ревно Кицманского района подтоплено 255 домов и дворов. В связи с этим было подселено 14 человек.

Фото: паводок в Черновцах (facebook.com/cvODA)

Кроме того, повреждены электросети и отключено газоснабжение.

Напомним, сегодня в Черновцах затопило улицы, коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок. В ОГА сказали, что в случае необходимости, можно звонить на "горячую линию" по номеру +30989362550.

Отметим, что из-за непогоды на западе Украины без газа остались 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что пик непогоды в Ивано-Франковской области, которая сопровождается наводнениями и оползнями, ожидается сегодня.