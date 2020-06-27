Паводки на западе Украины: подтоплены почти 4 тысячи домов

В результате паводков на западе Украины по состоянию на 27 июня остаются подтопленными почти 4 тысячи домов. Восемь населенных пунктов обесточены.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на утро 27 июня обесточены 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в 180 населенных пунктах на территории четырех областей остаются подтопленными 3 871 дом, а также объекты социальной и бытовой сферы. Также затоплено 2 720 подвалов, 6 400 приусадебных участков, разрушено более 200 километров автомобильных дорог и 94 моста.

За минувшие сутки силы ГСЧС спасли еще 46 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за паводка на Днестре в Тернопольской области пострадало более 20 населенных пунктах, непогода нанесла ущерб в четырех районах.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, острая фаза ликвидации последствий наводнения займет около десяти дней; по его словам, в эти дни спасатели и силовики будут разбирать завалы и устранять самые тяжелые последствия паводков.