Павлюк показав роботу ЗСУ з французького ЗРК Crotale по російському дрону

ЗРК Crotale на варті неба України

Як відомо, Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale. Кожен комплекс може оперувати 8 ракетами. Сама французька армія мала на озброєнні 12 батарей.

Більше про те, на що здатні ці засоби ППО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, березні минулого року Міноборони показувало, як ЗРК Crotale відпрацьовує по російській ракеті.

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