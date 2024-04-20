RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Павлюк показал работу ВСУ по французскому ЗРК Crotale по российскому дрону

Фото: ЗРК Crotale сбил российский дрон (defence-ua.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные метко отработали по российскому беспилотнику из французского зенитного ракетного комплекса Crotale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника уничтожили вражеский разведывательный беспилотник оперативного уровня по ЗРК Crotale", - рассказал командующий на странице в Facebook.

Павлюк также опубликовал видео боевой работы бойцов 38-го зенитного ракетного полка. На видео можно увидеть, как выглядит пуск ракеты ЗРК и попадание во вражеский беспилотник с экрана Crotale.

ЗРК Crotale на страже неба Украины

Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale. Каждый комплекс может оперировать 8 ракетами. Сама французская армия имела на вооружении 12 батарей.

Больше о том, на что способны эти средства ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, в марте прошлого года Минобороны показывало, как ЗРК Crotale отрабатывает по российской ракете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРКПВО