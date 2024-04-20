Павлюк показал работу ВСУ по французскому ЗРК Crotale по российскому дрону

ЗРК Crotale на страже неба Украины

Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale. Каждый комплекс может оперировать 8 ракетами. Сама французская армия имела на вооружении 12 батарей.

Больше о том, на что способны эти средства ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, в марте прошлого года Минобороны показывало, как ЗРК Crotale отрабатывает по российской ракете.

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