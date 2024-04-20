Павлюк показав роботу ЗСУ з французького ЗРК Crotale по російському дрону

Українські військові влучно відпрацювали по російському безпілотнику з французького зенітного ракетного комплексу Crotale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Павлюк також опублікував відео бойової роботи бійців 38-го зенітного ракетного полку. На відео можна побачити, як виглядає пуск ракети ЗРК та влучання у ворожий безпілотник з екрана Crotale.

"Бойова робота підрозділів ППО Сухопутних військ. Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника знищили ворожий розвідувальний безпілотник оперативного рівня з ЗРК Crotale", - розповів командувач на сторінці у Facebook.

ЗРК Crotale на варті неба України

Як відомо, Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale. Кожен комплекс може оперувати 8 ракетами. Сама французька армія мала на озброєнні 12 батарей.

Більше про те, на що здатні ці засоби ППО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, березні минулого року Міноборони показувало, як ЗРК Crotale відпрацьовує по російській ракеті.

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