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Павлюк показал работу ВСУ по французскому ЗРК Crotale по российскому дрону

Украина, Суббота 20 апреля 2024 17:23
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Павлюк показал работу ВСУ по французскому ЗРК Crotale по российскому дрону Фото: ЗРК Crotale сбил российский дрон (defence-ua.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные метко отработали по российскому беспилотнику из французского зенитного ракетного комплекса Crotale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника уничтожили вражеский разведывательный беспилотник оперативного уровня по ЗРК Crotale", - рассказал командующий на странице в Facebook.

Павлюк также опубликовал видео боевой работы бойцов 38-го зенитного ракетного полка. На видео можно увидеть, как выглядит пуск ракеты ЗРК и попадание во вражеский беспилотник с экрана Crotale.

ЗРК Crotale на страже неба Украины

Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale. Каждый комплекс может оперировать 8 ракетами. Сама французская армия имела на вооружении 12 батарей.

Больше о том, на что способны эти средства ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, в марте прошлого года Минобороны показывало, как ЗРК Crotale отрабатывает по российской ракете.

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ЗРК ПВО
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