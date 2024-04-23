Літній наступ росіян може стати проблемою для Сил оборони: що кажуть у Нацгвардії

Російські загарбники готують для Сил оборони України "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках. Можливо, вони матимуть певні досягнення і зможуть виконати 10-15% своїх цілей.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Liga.net.

За його словами, значною проблемою був наступ росіян був у лютому 2022 року, коли ЗСУ не були готові до проникнення противника вглиб країни.

"Але ми швидко перелаштувались на багатьох напрямках. Провели серйозну харківську операцію, росіяни залишили Київ і Херсонщину", - заявив він.

Півненко додав, що зараз росіяни не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити.

"Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне", - зазначив командувач Нацгвардії.

Він підкреслив, що Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків.

"Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось - це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде - вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", - заявив Півненко.

Він підкреслив, що Україні вистачить резервів, щоб розуміти, що цього року противник не виграє.

"Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, вони матимуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей. Але це не буде стратегічна перемога. А от після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий "постріл" в них теж не вистачає боєприпасів", - підкреслив він.