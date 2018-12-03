Павловский: некоторые уголовные дела НАБУ и САП во время войны воспринимаются как вредительство

Фото: Игорь Павловский (из открытых источников)

По словам Павловского, НАБУ и САП возбудили необоснованные дела по закупкам двигателей, горючего для Минобороны

Возбуждая необоснованные уголовные производства против военнослужащих, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) порой создают препятствия процессам вооружения украинской армии. Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Игорь Павловский в интервью изданию "Левый берег".

"Мы фактически в ходе ведения боевых действий перевооружали подразделения. Плюс - ввели в штат новые образцы вооружения и военной техники, чем подняли эффективность подразделений. По моему убеждению, мы могли бы двигаться динамичнее, если бы не "доброжелатели". А их много, и не все в Кремле находятся. Несмотря на длительные боевые действия, в нашем государстве есть институты, которые буквально занимаются вредительством. Да, такого вмешательства можно ожидать от русских. Но мы имеем не единичные примеры", - отметил Павловский.

По его словам, НАБУ и САП возбудили необоснованные уголовные дела по закупкам двигателей, горючего для нужд Минобороны. Как следствие, расходы государственного бюджета только растут. В частности, после возбуждения дела по контракту Минобороны с компанией "Трейд Коммодити" закупочные цены на топливо для нужд армии выросли минимум на треть.

"Поставщики отслеживают колебания цен и закладывают в свое ценовое предложение максимальные значения. Вместо разрешенного законом возможного 10-процентного удорожания по дополнительному соглашению мы получили на 35-40% дороже стартовой цены. И за два последних года, по самым скромным оценкам, более дорогое горючее обошлось государственному бюджету в более 360 млн гривен. Это результат работы НАБУ", - отметил он.

Павловский также отметил, что подозрение, объявленное САП по делу "Трейд Коммодити", помешало ему выполнять служебные обязанности в вопросах международного военно-технического сотрудничества.

"Как заместитель министра я возглавляю Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и как национальный директор от Украины по вооружению вхожу в совместной рабочей группы по НАТО. Из-за объявления подозрения в течение 10 месяцев я не имел возможности выезжать в служебные командировки и в полном объеме выполнять свои обязанности, в том числе и по международному военно-технического сотрудничества. А это, как вы понимаете, контракты, новые совместные проекты, в том числе и вопросы поставок вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил. И это также дополнительные средства в бюджет Украины. Но Павловский не едет, потому НАБУ не пускает, грозит с самолета снять и задержать в аэропорту. Да, мы воюем, просим партнеров помочь нам с одной стороны - и преследуем с другой. Государственные интересы НАБУ не интересуют", - добавил Павловский.

В октябре 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила должностным лицам Министерства обороны подозрения в растрате государственных средств при закупке топлива в компании «Трейд Коммодити». В марте 2018 Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил требование Государственной аудиторской службы, которая служила единственным доказательством по уголовному делу НАБУ. В сентябре 2018 Киевский апелляционный административный суд оставил это решение в силе.