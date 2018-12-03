Павловський: деякі кримінальні справи НАБУ і САП під час війни сприймаються як шкідництво

Фото: Ігор Павловський (з відкритих джерел)

За словами Павловського, НАБУ і САП порушили необґрунтовані справи щодо закупівель двигунів, пального для Міноборони

Порушуючи необґрунтовані кримінальні провадження проти військовослужбовців, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) деколи створюють перешкоди процесам озброєння української армії. Про це заявив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Ігор Павловський в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Ми фактично в ході ведення бойових дій переозброювали підрозділи. Плюс - ввели в штат нові зразки озброєння і військової техніки, чим підняли ефективність підрозділів. На моє переконання, ми могли б рухатися динамічніше, якби не "доброзичливці". А їх багато, і не всі знаходяться в Кремлі. Незважаючи на тривалі бойові дії, в нашій державі є інститути, які буквально займаються шкідництвом. Так, такого втручання можна очікувати від росіян. Але ми не маємо одиничні приклади", - зазначив Павловський.

За його словами, НАБУ і САП порушили необґрунтовані кримінальні справи щодо закупівель двигунів, пального для потреб Міноборони. Як наслідок, видатки державного бюджету тільки ростуть. Зокрема, після порушення справи за контрактом Міноборони з компанією "Трейд Коммодіті" закупівельні ціни на паливо для потреб армії виросли мінімум на третину.

"Постачальники відстежують коливання цін і закладають у свою цінову пропозицію максимальні значення. Замість дозволеного законом можливого 10-процентного подорожчання з додатковою угодою ми отримали на 35-40% дорожче стартової ціни. І за два останніх роки, за найскромнішими оцінками, більш дороге пальне обійшлося державному бюджету у понад 360 млн гривень. Це результат роботи НАБУ", - зазначив він.

Павловський також зазначив, що підозра, оголошена САП у справі "Трейд Коммодіті", завадила йому виконувати службові обов'язки у питаннях міжнародного військово-технічного співробітництва.

"Як заступник міністра я очолюю Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і як національний директор від України по озброєнню входжу до спільної робочої групи з НАТО. Через оголошення підозри протягом 10 місяців я не мав можливості виїжджати у службові відрядження та в повному обсязі виконувати свої обов'язки, в тому числі і з міжнародного військово-технічного співробітництва. А це, як ви розумієте, контракти, нові спільні проекти, в тому числі і питання поставок озброєння і військової техніки для потреб Збройних сил. І це також додаткові кошти в бюджет України. Але Павловський не їде, бо НАБУ не пускає, загрожує з літака зняти і затримати в аеропорту. Так, ми воюємо, просимо партнерів допомогти нам з одного боку - і переслідуємо з іншого. Державні інтереси НАБУ не цікавлять", - додав Павловський.

У жовтні 2017 Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила посадовим особам Міністерства оборони підозри в розтраті державних коштів при закупівлі палива в компанії "Трейд Коммодіті". У березні 2018 Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував вимогу Державної аудиторської служби, яка служила єдиним доказом по кримінальній справі НАБУ. У вересні 2018 Київський апеляційний адміністративний суд залишив це рішення в силі.