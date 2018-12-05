Павловский: хотелось бы выяснить, кто заказал дело закупок топлива

Фото: Игорь Павловский (lb.ua)

Павловский назвал "заказным" дело НАБУ по факту закупки топлива Минобороны

Заместитель министра обороны Игорь Павловский назвал "заказным" дело НАБУ по факту закупки топлива Минобороны у компании "Трейд коммодити". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Павловского изданию "Левый берег".

"Во-первых, следователи ссылались на заявление народного депутата Татьяны Чорновил, которое касалось других закупок, но уголовное производство возбуждено по контракту на поставку топлива. Во-вторых, сфабрикованный акт проверки Государственной аудиторской службы ", - сказал он.

Заместитель министра предположил, что, возбуждая уголовные дела на должностных лиц ГАС, НАБУ располагало ее руководство к фабрикации документов, которые позже легли в основу ложных обвинений.

Павловский также обратил внимание, что акт на подтверждение действительности аудита был направлен на экспертизу в Харьков, а не в профильный Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Оценку колебаний цен на горючее проводила частная "Консалтинговая группа А-95", а не государственные учреждения, созданные в соответствии с законодательством Украины.

В итоге Окружной административный суд города Киева отменил акт проверки ГАС как противоправный. Вместо этого суд подтвердил ценовые справки Днепропетровской торгово-промышленной палаты и ГП "Держзовнишинформ" о колебаниях цен на нефтепродукты в сторону увеличения, на основании которых комитет по конкурсным торгам осуществил повышение цен по договору.

По мнению Павловского, расследование "заказного дела" завершится ничем: "Дело в тупике еще с того момента, когда в подозрении мне написали: у Павловского в точно не установленное досудебным следствием время возник умысел на растрату госсредств, и с этой целью он в точно неустановленное время вступил в сговор с подчиненными, незнакомыми ему представителями "Трейд Коммодити" и другими не установленными в настоящее время досудебного расследования лицами".

Заместитель министра обороны отметил, что НАБУ может расследовать все, что угодно. "Но если вы ничего не доказали и даже меня не допросили, то зачем устраивать цирк с вручением подозрения, дискредитировать меня, Минобороны, Вооруженные силы? Зачем вредить процессам с вооружения армии, - сказал чиновник, добавив, - государственные интересы НАБУ не интересуют ... Несмотря на длительные боевые действия, в нашем государстве есть институты, которые буквально занимаются вредительством".

Павловский также заявил, что после поднятого правоохранителями скандала, армия вынуждена была отказаться от долгосрочных договоров на поставку топлива, в результате цены на закупках выросли: "За два последних года, по самым скромным оценкам, горючее обошлось государственному бюджету дороже на сумму более 360 000 000 гривен. Это результат работы НАБУ".

"За год никаких следственных действий, ни допроса НАБУ и САП со мной не провела. Мои адвокаты письменно обращались к детективам и прокуроров: прочитайте материалы этого уголовного производства и скажите, в чем заключается состав преступления, в чем виноват Павловский? У меня складывается такое впечатление, что это дело заказали. Хотелось бы узнать - кто", - сказал замминистра.