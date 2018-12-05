Павловський: хотілося б з'ясувати, хто замовив справу закупівель палива

Фото: Ігор Павловський (lb.ua)

Павловський назвав "заказною" справу НАБУ за фактом закупівлі палива Міноборони

Заступник міністра оборони Ігор Павловський назвав "заказною" справу НАБУ за фактом закупівлі палива Міноборони у компанії "Трейд коммодіті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Павловського виданню "Лівий берег".

"По-перше, слідчі посилалися на заяву народного депутата Тетяни Чорновіл, яка стосувалася інших закупівель, але кримінальне провадження порушено за контрактом на поставку палива. По-друге, сфабрикований акт перевірки Державної аудиторської служби ", - сказав він.

Заступник міністра припустив, що, порушуючи кримінальні справи на посадових осіб ДАС, НАБУ схиляло її керівництво до фабрикування документів, які пізніше лягли в основу помилкових звинувачень.

Павловський також звернув увагу, що акт на підтвердження дійсності аудиту був направлений на експертизу до Харкова, а не в профільний Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Оцінку коливань цін на пальне проводила приватна "Консалтингова група А-95", а не державні установи, створені згідно з законодавством України.

В результаті Окружний адміністративний суд міста Києва скасував акт перевірки ДАС як протиправний. Замість цього суд підтвердив цінові довідки Дніпропетровської торгово-промислової палати та ДП "Держзовнішінформ" про коливаннях цін на нафтопродукти в бік збільшення, на підставі яких комітет з конкурсних торгів здійснив підвищення цін за договором.

На думку Павловського, розслідування "замовної справи" завершиться нічим: "Справа в глухому куті ще з того моменту, коли в підозрі мені написали: у Павловського в точно не встановлений досудовим слідством час виник умисел на розтрату держкоштів, і з цією метою він у точно встановлений час вступив у змову з підлеглими, незнайомими йому представниками "Трейд Коммодіті" та іншими не встановленими в даний час досудового розслідування особами".

Заступник міністра оборони зазначив, що НАБУ може розслідувати все, що завгодно. "Але якщо ви нічого не довели і навіть мене не допитали, то навіщо влаштовувати цирк з врученням підозри, дискредитувати мене, Міноборони, Збройні сили? Навіщо шкодити процесів з озброєння армії, - сказав чиновник, додавши, - державні інтереси НАБУ не цікавлять ... Незважаючи на тривалі бойові дії, в нашій державі є інститути, які буквально займаються шкідництвом".

Павловський також заявив, що після піднятого правоохоронцями скандалу, армія змушена була відмовитися від довгострокових договорів на постачання палива, в результаті ціни на закупівлі зросли: "За два останні роки, за найскромнішими оцінками, пальне обійшлося державному бюджету дорожче на суму понад 360 000 000 гривень. Це результат роботи НАБУ".

"За рік жодних слідчих дій, ні допиту НАБУ і САП зі мною не провела. Мої адвокати письмово зверталися до детективам і прокурорів: прочитайте матеріали цього кримінального провадження і скажіть, в чому полягає склад злочину, в чому винен Павловський? У мене складається таке враження, що цю справа замовили. Хотілося б дізнатися - хто", - сказав заступник міністра.