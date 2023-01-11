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У Павлограді затримали трьох колаборантів, які підтримували окупацію України

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Павлоград, Середа 11 січня 2023 18:57
У Павлограді затримали трьох колаборантів, які підтримували окупацію України Фото: У Павлограді затримали трьох колаборантів, які підтримували окупацію України (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили трьох жителів Павлограду (Дніпропетровська область), які підтримували армію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Троє мешканців м. Павлоград, використовуючи власні акаунти у забороненій соцмережі, поширювали антиукраїнські дописи", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що ці особи підтримували дії РФ та заперечували тимчасову окупацію російськими військами частини території України. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались в протиправній діяльності.

У Павлограді затримали трьох колаборантів, які підтримували окупацію УкраїниВсі троє отримали підозри у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Начальник служби безпеки одного з підприємств Харківської області активно підтримував російських загарбників. Під час окупації частини регіону він допомагав РФ, проте правоохоронці виявили його та затримали.

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