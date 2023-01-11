У Павлограді затримали трьох колаборантів, які підтримували окупацію України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначили, що ці особи підтримували дії РФ та заперечували тимчасову окупацію російськими військами частини території України. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались в протиправній діяльності.

"Троє мешканців м. Павлоград, використовуючи власні акаунти у забороненій соцмережі, поширювали антиукраїнські дописи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Начальник служби безпеки одного з підприємств Харківської області активно підтримував російських загарбників. Під час окупації частини регіону він допомагав РФ, проте правоохоронці виявили його та затримали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.