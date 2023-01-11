В Павлограде задержали трех коллаборантов, поддерживавших оккупацию Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской областной прокуратуры.

Правоохранители отметили, что эти лица поддерживали действия РФ и отрицали временную оккупацию российскими войсками части территории Украины. Во время санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.

"Три жителя г. Павлоград, используя собственные аккаунты в запрещенной соцсети, распространяли антиукраинские сообщения", - говорится в сообщении.

Напомним, что стражи порядка задержали более 600 шпионов и российских диверсантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Начальник службы безопасности одного из предприятий Харьковской области активно поддерживал российских захватчиков. Во время оккупации части региона он помогал РФ, однако стражи порядка обнаружили его и задержали.

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