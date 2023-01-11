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В Павлограде задержали трех коллаборантов, поддерживавших оккупацию Украины

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Павлоград, Среда 11 января 2023 18:57
В Павлограде задержали трех коллаборантов, поддерживавших оккупацию Украины Фото: В Павлограде задержали трех коллаборантов, поддерживавших оккупацию Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили троих жителей Павлограда (Днепропетровская область), поддерживавших армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской областной прокуратуры.

"Три жителя г. Павлоград, используя собственные аккаунты в запрещенной соцсети, распространяли антиукраинские сообщения", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что эти лица поддерживали действия РФ и отрицали временную оккупацию российскими войсками части территории Украины. Во время санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.

В Павлограде задержали трех коллаборантов, поддерживавших оккупацию Украины Все трое получили подозрения в коллаборационной деятельности.

Напомним, что стражи порядка задержали более 600 шпионов и российских диверсантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Начальник службы безопасности одного из предприятий Харьковской области активно поддерживал российских захватчиков. Во время оккупации части региона он помогал РФ, однако стражи порядка обнаружили его и задержали.

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