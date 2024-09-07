У Павлограді вже 82 постраждалих після обстрілу РФ

"Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх", - розповів він.

За даними голови ОВА, на стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.

"У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення", - зазначив Лисак.