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В Павлограде уже 82 пострадавших после обстрела РФ

Фото: из-за обстрела РФ в Павлограде уже 82 пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Павлограде уже 82 человека пострадали из-за обстрела РФ 6 сентября. Среди них - 7 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью врачей. На данный момент - 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних", - рассказал он.

По данным главы ОВА, на стационарном лечении остается 60 пострадавших.

"В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение", - отметил Лысак.

Обстрел Павлограда

Российские войска обстреляли Павлоград Днепропетровской области 6 сентября. Оккупанты атаковали город баллистикой, предположительно, пятью ракетами "Искандер-М"/KN-23.

Первоначально сообщалось о пяти постравших из-за атаки РФ, позже число раненых начало расти - 18, 30, 40, 55, 58 пострадавших, среди них 5 несовершеннолетних. Также один человек погиб.

Уже утром 7 сентября стало известно уже про 74 пострадавших из-за обстрела Павлограда.

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