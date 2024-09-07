В Павлограде уже 82 пострадавших после обстрела РФ

"Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью врачей. На данный момент - 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних", - рассказал он.

По данным главы ОВА, на стационарном лечении остается 60 пострадавших.

"В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение", - отметил Лысак.