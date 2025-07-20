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У Павлограді на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Фото: в напрямку міста було зафіксовано дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області знову пролунали вибухи. Військові попередили про загрозу застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 21:57.

Після цього місцеві канали писали, що місці ще було чути вибухи. Водночас військові повідомляли, у Дніпропетровській області через Синельниківський район летять дрони. Їх курс - на Дніпро, Павлоград.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня Павлоград пережив наймасованішу атаку РФ. На місто летіли як дрони, так і ракети.

Унаслідок російських ударів у місті були пожежі, а також повідомлялося про пошкодження пожежної частини, промислових підприємств і п'ятиповерхової будівлі.

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ПавлоградДніпропетровська областьВійна в Україні