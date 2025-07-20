У Павлограді на тлі атаки дронів пролунали вибухи

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 21:57.

Після цього місцеві канали писали, що місці ще було чути вибухи. Водночас військові повідомляли, у Дніпропетровській області через Синельниківський район летять дрони. Їх курс - на Дніпро, Павлоград.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.