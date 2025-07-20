В Павлограде на фоне атаки дронов прогремели взрывы

"В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 21:57.

После этого местные каналы писали, что на месте еще были слышны взрывы. В то же время военные сообщали, в Днепропетровской области через Синельниковский район летят дроны. Их курс - на Днепр, Павлоград.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:22 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.