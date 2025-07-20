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В Павлограде на фоне атаки дронов прогремели взрывы

Фото: в направлении города были зафиксированы дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 20 июля, в Павлограде Днепропетровской области снова прогремели взрывы. Военные предупредили об угрозе применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 21:57.

После этого местные каналы писали, что на месте еще были слышны взрывы. В то же время военные сообщали, в Днепропетровской области через Синельниковский район летят дроны. Их курс - на Днепр, Павлоград.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:22 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, что в ночь на 19 июля Павлоград пережил самую массированную атаку РФ. На город летели как дроны, так и ракеты.

В результате российских ударов в городе были пожары, а также сообщалось о повреждении пожарной части, промышленных предприятий и пятиэтажном здании.

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