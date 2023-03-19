UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Павлограді та Новомосковську ліквідували наслідки ударів росіян

Фото: в двох містах Дніпропетровської області ліквідували наслідки атаки дронів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 березня, у Павлограді та Новомосковську завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Новомосковська Сергія Рєзніка та місцеві ЗМІ.

За словами мера Новомосковська, надзвичайники закінчили роботи з ліквідації наслідків нічної атаки на об’єкт критичної інфраструктури в місті.

"Дякую за професіональну та самовіддану роботу!", - заявив Резнік.

Крім того, мер міста Павлоград повідомив, що в місті теж закінчили роботи з ліквідації наслідків атаки на об’єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 18 березня росіяни вдарили по Павлограду 2 безпілотниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України