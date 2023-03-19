В Павлограде и Новомосковске ликвидировали последствия ударов россиян

По словам мэра Новомосковска, чрезвычайники закончили работы по ликвидации последствий ночной атаки на объект критической инфраструктуры в городе.

"Спасибо за профессиональную и самоотверженную работу!", - заявил Резник.

Кроме того, мэр города Павлоград сообщил, что в городе тоже закончили работу по ликвидации последствий атаки на объект критической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 18 марта россияне ударили по Павлограду 2 беспилотниками.

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