UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Павлограді пролунав вибух

Ілюстративне фото: у Павлограді пролунав вибух 3 червня (facebook.com:DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

У Павлограді, Дніпропетровська область, вдень вівторка, 3 червня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі - інформаційна тиша", - написав Лисак.

Станом на 15:50 про руйнування чи поранених не повідомлялось.

Зауважимо, наразі в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики. Це вже третя масштабна повітряна тривога в Україні. До цього двічі її оголошували через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Під час першої тривоги росіяни вдарили такою ракетою по Миколаєву.

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПавлоградДніпропетровська областьВійна в УкраїніПовітряна тривога