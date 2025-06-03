В Павлограде прогремел взрыв

В Павлограде, Днепропетровская область, днем вторника, 3 июня, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Сейчас - информационная тишина", - написал Лысак.
По состоянию на 15:50 о разрушениях или раненых не сообщалось.
Заметим, сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине. До этого дважды ее объявляли из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
Во время первой тревоги россияне ударили такой ракетой по Николаеву.
Подробно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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