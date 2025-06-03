В Павлограде прогремел взрыв

"Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Сейчас - информационная тишина", - написал Лысак.

По состоянию на 15:50 о разрушениях или раненых не сообщалось.

Заметим, сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине. До этого дважды ее объявляли из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Во время первой тревоги россияне ударили такой ракетой по Николаеву.