У Павлограді пролунали вибухи: військові попереджали про загрозу дронів

"У Павлограді чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:13.

Напередодні військові інформували, що для Павлограда є загроза застосування ударних безпілотників. Крім того, долги фіксувалися і курсом на Дніпро.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.