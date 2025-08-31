В Павлограде прогремели взрывы: военные предупреждали об угрозе дронов

"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:13.

Накануне военные информировали, что для Павлограда есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, долги фиксировались и по курсу на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.