RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Павлограде прогремели взрывы: военные предупреждали об угрозе дронов

Фото: информации о каких-то последствиях пока не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 31 августа в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали, что для города есть угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:13.

Накануне военные информировали, что для Павлограда есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, долги фиксировались и по курсу на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку по Украине. На ряд городов Украины летели дроны, баллистику и ракеты.

В частности, под атакой были Днепр и Павлоград. Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела в обеих городах повреждены инфраструктурные объекты, а также начались пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПавлоградВойна в УкраинеДрони