У Павлограді прогримів вибух

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в Україні

В частині регіонів України оголошено тривогу через загрозу балістичного озброєння. Тривога оголошена у Київській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.