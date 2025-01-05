В Павлограде прогремел взрыв

Обстрелы Днепра и области

Оккупанты постоянно атакуют Днепр и область. В частности, 5 января в Никополе из-за артобстрела погиб 43-летний мужчина. Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь. В городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.

Добавим, что 6 сентября российские войска нанесли удары по Павлограду. Пострадали десятки людей, один человек погиб. Тогда РФ ударила по городу баллистикой.

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