В Павлограде прогремел взрыв

5 января прогремел взрыв в Павлограде. В регионе объявлена тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Павлограде Днепропетровской области слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
В части регионов Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
Тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.
Карта воздушных тревог в Украине на 13.08 (t.me/alarmukraine)
Оккупанты постоянно атакуют Днепр и область. В частности, 5 января в Никополе из-за артобстрела погиб 43-летний мужчина. Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь. В городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.
Добавим, что 6 сентября российские войска нанесли удары по Павлограду. Пострадали десятки людей, один человек погиб. Тогда РФ ударила по городу баллистикой.
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