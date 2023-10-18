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У Павлограді під Дніпром пролунали вибухи, - ОВА

Ілюстративне фото: у Павлограді під Дніпром пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У місті Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 18 жовтня, увечері пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Павлоград - вибухи. Усі служби на своїх місцях", - написав чиновник.

Фото: Павлоград на карті (натисніть, щоб збільшити)

Він також закликав місцевих жителів дотримуватись інформаційної гігієни.

Більш детальних подробиць про вибухи в обласній військовій адміністрації наразі не розкривають.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, увечері у низці південних та південно-східних областей України оголосили повітряну тривогу.

За інформацією Повітряних сил Збройних сил України, вона була пов'язана із загрозою застосування росіянами балістичного озброєння.

Зокрема, вибухи чули мешканці Миколаєва. Як зазначав мер Олександр Сєнкевич, вони пролунали далеко від міста.

 

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