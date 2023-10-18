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У Миколаєві пролунали звуки вибухів

Миколаїв, Середа 18 жовтня 2023 20:38
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У Миколаєві пролунали звуки вибухів Фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Миколаєві сьогодні, 18 жовтня, пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", командування Повітряних сил Збройних сил України та Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.

"У Миколаєві чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для південно-східних областей.

Іншої офіційної інформації про вибух поки не надходило.

Додаткова інформація

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що "приліт" відбувся далеко за межами міста.

"До нас дійшли тільки звуки вибухів. Чекаємо на додаткову інформацію від ОВА", - написав він.

Удари по Миколаєву

Російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста.

Зокрема, 10 липня для обстрілу Миколаєва ворог застосував балістичну ракету "Іскандер". Тоді постраждала одна людина.

Також росіяни били по Миколаєву 20 липня, через що загинув один мирний житель.

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