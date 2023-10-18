В Павлограде под Днепром прозвучали взрывы, - ОВА

"Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах", - написал чиновник.

Фото: Павлоград на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также призвал местных жителей придерживаться информационной гигиены.

Более детальных подробностей о взрывах в областной военной администрации пока не раскрывают.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 октября, вечером в ряде южных и юго-восточных областей Украины объявили воздушную тревогу.

По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины она была связана с угрозой применения россиянами баллистического вооружения.

В частности, взрывы слышали жители Николаева. Как отмечал мэр Александр Сенкевич, они раздались далеко от города.