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В Павлограде под Днепром прозвучали взрывы, - ОВА

Иллюстративное фото: в Павлограде под Днепром прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В городе Павлоград Днепропетровской области сегодня, 18 октября, вечером раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах", - написал чиновник. 

Фото: Павлоград на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также призвал местных жителей придерживаться информационной гигиены. 

Более детальных подробностей о взрывах в областной военной администрации пока не раскрывают. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 октября, вечером в ряде южных и юго-восточных областей Украины объявили воздушную тревогу. 

По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины она была связана с угрозой применения россиянами баллистического вооружения. 

В частности, взрывы слышали жители Николаева. Как отмечал мэр Александр Сенкевич, они раздались далеко от города. 

 

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ПавлоградДнепропетровская областьвибухиВойна России против Украинывоздушная тревогаракетный удар