У Павлограді під час тривоги пролунали вибухи

У середу, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Павлограді у Дніпропетровській області було чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Про це повідомляють місцеві мешканці. За наявною інформацією, у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про причини вибухів в обласному центрі не повідомляється. На цей час представники адміністрації Павлограда подію не коментували. До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися у бомбосховищах.
Нагадаємо, що вчора у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетної атаки у Дніпрі трапилась пожежа на АЗС. Двоє людей загинуло, серед них вагітна жінка.
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