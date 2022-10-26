В Павлограде во время тревоги раздались взрывы

В среду, 26 октября, в Павлограде (Днепропетровская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

О причинах взрывов в областном центре не сообщается. В настоящее время представители администрации Павлограда событие не комментировали. До окончания воздушной тревоги людей просят оставаться в бомбоубежищах.

Об этом сообщают местные жители. По имеющейся информации, в городе и области объявлена воздушная тревога.

"В Павлограде в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Позже стало известно, что в результате ракетной атаки в Днепре произошел пожар на АЗС. Два человека погибли, среди них беременная женщина.

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