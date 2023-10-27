UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Павлограді чоловік з ножем напав на поліцейських, їм довелося стріляти

Фото: правоохоронці затримали порушника (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Павлограді затримали чоловіка, який з ножем напав на правоохоронців. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління національної поліції у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, злочин стався 27 жовтня у Павлограді. Наряд поліції Новомосковського районного відділу управління поліції охорони прибув за викликом про хуліганство. На момент прибуття правоохоронці побачили підозрюваного в роздягнутому вигляді, він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження.

Під час спілкування чоловік поводився агресивно, а коли правоохоронці спробували забрати ножа та заспокоїти його, чоловік завдав одному з них ножового поранення обличчя.

Для припинення нападу інший правоохоронець застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию. 

Після затримання 32-річного місцевого жителя доставили до лікарні.

 Йому загрожує кримінальна відповідальність в порядку ст. 348 Кримінального кодексу Україні. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі дії наразі тривають. Одному з правоохоронців також знадобилась медична  допомога.

Стрілянина у Дніпрі

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьполиция