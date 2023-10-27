У Павлограді чоловік з ножем напав на поліцейських, їм довелося стріляти

У Павлограді затримали чоловіка, який з ножем напав на правоохоронців. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління національної поліції у Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, злочин стався 27 жовтня у Павлограді. Наряд поліції Новомосковського районного відділу управління поліції охорони прибув за викликом про хуліганство. На момент прибуття правоохоронці побачили підозрюваного в роздягнутому вигляді, він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження.
Під час спілкування чоловік поводився агресивно, а коли правоохоронці спробували забрати ножа та заспокоїти його, чоловік завдав одному з них ножового поранення обличчя.
Для припинення нападу інший правоохоронець застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию.
Після затримання 32-річного місцевого жителя доставили до лікарні.
Йому загрожує кримінальна відповідальність в порядку ст. 348 Кримінального кодексу Україні. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Слідчі дії наразі тривають. Одному з правоохоронців також знадобилась медична допомога.
Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.
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