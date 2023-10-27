В Павлограде мужчина с ножом напал на полицейских, им пришлось стрелять

По данным правоохранителей, преступление произошло 27 октября в Павлограде. Наряд полиции Новомосковского районного отдела управления полиции охраны прибыл по вызову о хулиганстве. На момент прибытия правоохранители увидели подозреваемого в раздетом виде, он ранил себя в живот и угрожал нанести себе дальнейшие повреждения.

Во время общения мужчина вел себя агрессивно, а когда стражи порядка попытались забрать нож и успокоить его, мужчина нанес одному из них ножевое ранение лица.

Для прекращения нападения другой правоохранитель применял табельное огнестрельное оружие и выстрелил хулигана в ногу. Фигурант продолжил размахивать ножом и ранил себя в шею.

После задержания 32-летний местный житель был доставлен в больницу.

Ему грозит уголовная ответственность в порядке ст. 348 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следственные действия продолжаются. Одному из стражей порядка также понадобилась медицинская помощь.

Стрельба в Днепре

Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба с участием полицейского. Из-за инцидента погиб мужчина. Предварительно установлено, что патрульные полицейские пытались остановить элитный автомобиль после того, как зафиксировали нарушение ПДД. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку, во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний скончался на месте. Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

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