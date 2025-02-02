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У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий

Фото: наразі правоохоронці проводять слідчі дії (facebook.com/policebukovyna)
Автор: Едуард Ткач

Біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух. Поранення отримав один чоловік, поліція вже на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Поліції Дніпропетровської області.

"Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", - йдеться у повідомленні.

У дописі вказано, что повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40, після чого на місце події негайно виїхали правоохоронці.

Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі будуть опубліковані згодом.

Вибух у ТЦК

Нагадаємо, вчора у будівлі Рівненського ТЦК прогримів вибух. Унаслідок події одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби. Що стало причиною вибуху, поки що невідомо. Більш детальну інформацію в Нацполіції пообіцяли повідомити пізніше.

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ПавлоградДніпропетровська областьТЦКВибухВійна в Україні