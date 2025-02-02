У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий

Вибух у ТЦК

Нагадаємо, вчора у будівлі Рівненського ТЦК прогримів вибух. Унаслідок події одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби. Що стало причиною вибуху, поки що невідомо. Більш детальну інформацію в Нацполіції пообіцяли повідомити пізніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.