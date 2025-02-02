В Павлограде возле здания ТЦК прогремел взрыв: есть пострадавший

"Полиция работает на месте взрыва возле здания РТЦК и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", - говорится в сообщении.

В заметке указано, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40, после чего на место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Сейчас полицейские проводят соответствующие следственные действия. Детали будут опубликованы позже.