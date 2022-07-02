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В Павлограде прогремел взрыв. Тревоги в городе не было

Фото: в Павлограде прогремел взрыв (t.me/dniprotv)
Автор: Сергей Пышкин

В Павлограде Днепропетровской области прогремел громкий взрыв. В небе виднеется большой столб дыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДніпроТV".

Пока нет ни одного официального комментария по ситуации. Днепровская ОВА также пока не прокомментировала взрыв.

Воздушная тревога в городе не звучала.

Обновлено от 17:30

Павлоградский городской совет подтверждает прилет. На месте уже работают соответствующие службы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в апреле в результате вражеского ракетного удара была уничтожена железнодорожная станция Павлоград II.

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УкраинаПавлоградДнепропетровская область