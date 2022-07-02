У Павлограді пролунав вибух. Тривоги у місті не було

У Павлограді Дніпропетровської області пролунав гучний вибух. У небі видніється великий стовп диму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДніпроТV".
Наразі немає жодного офіційного коментаря щодо ситуації. Дніпровська ОВА також поки що не прокоментувала вибух.
Повітряна тривога у місті не лунала.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у квітні внаслідок ворожого ракетного удару була знищена залізнична станція Павлоград ІІ.
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