UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Павлограде монтируют самый большой в Украине асфальтобетонный завод

Автор: РБК-Украина

В Павлограде Днепропетровской области компания "Автомагистраль-Юг" монтирует самый большой в Украине асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500. Уже с конца мая там начнется производство асфальтобетона для строительства трассы М-30 Стрый-Изварино, которую создают в рамках президентской программы "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Монтаж завода осуществляется с помощью двух кранов грузоподъемностью 35 тонн и одного 110 тонн.

Производительность завода составит 340 тонн в час. На объекте уже заготавливают запасы щебня - в данный момент там хранится порядка 40 тыс. тонн.

"До момента начала работы этого завода, формально самый мощный завод - это завод этой же компании в Дергачах Харьковской области производительностью 320 тонн в час", - рассказал Голик.

Данный завод вместе с тремя аналогичными объектами с конца мая будет задействован на ремонте трассы Днепр-Павлоград.

"Эта трасса - часть трассы М-30 Стрый - Знаменка - Изварино, которая будет отремонтирована вся ко Дню Независимости. Это означает, что чуть больше 70 километров четырехполосной трассы будет отремонтировано за три месяца", - отметил Голик.

По его словам, работы на трассе от черты с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции и от Павлограда до черты с Донецкой областью уже стартовали.

Напомним, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского будет проведена реконструкция объездной Тернополя. Объездная станет частью самой длинной в Украине международной трассы М-30, которая соединит Львовскую и Луганскую области и будет иметь общую протяженность около 1400 км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Павлоградзавод