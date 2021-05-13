У Павлограді монтують найбільший в Україні асфальтобетонний завод

Монтаж заводу здійснюється за допомогою двох кранів вантажопідйомністю 35 тонн і одного 110 тонн.

Продуктивність заводу - 340 тонн на годину. На об'єкті вже заготовляють запаси щебеню - станом на зараз там зберігається близько 40 тис. тонн.

"До моменту початку роботи цього заводу, формально найпотужніший завод - це завод цієї ж компанії у Дергачах Харківської області продуктивністю 320 тонн на годину", - розповів Голик.

Цей завод разом з трьома аналогічними об'єктами з кінця травня буде задіяний на ремонті траси Дніпро-Павлоград.

"Ця траса - частина траси М-30 Стрий - Знам'янка - Ізварине, яка буде відремонтована уся до Дня Незалежності. Це означає, що трохи понад 70 кілометрів чотирисмугової траси буде відремонтовано за три місяці", - зазначив Голик.

За його словами, роботи на трасі від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції і від Павлограда до межі з Донецькою областю вже стартували.